Castelbellino Arte, parte la rassegna Borgo Letterario | Password Magazine

CASTELBELLINO – Castelbellino Arte riparte all’insegna della letteratura.

La rassegna Borgo Letterario apre il sipario del Festival e si prepara ad ospitare autrici e autori del territorio. Promuovere il territorio e le sue eccellenze è l’obiettivo primario dell’iniziativa.

La letteratura trova, all’interno del Festival, una dimensione tutta sua, per tracciare sentieri, occasioni di conoscenza, di socialità e di riflessione comune. Non più un’attività collaterale, ma fulcro della manifestazione, che si apre a suon di presentazioni di libri e reading letterarie.

La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelbellino , Veronica Sassaroli, e presentata, per la prima volta, dalla giornalista e scrittrice Martina Brunetti, il cui prezioso contributo dona una nuova e fresca identità all’iniziativa.

In partenza il 5 giugno, per cinque date, ospitate nella cornice di Piazzetta Belvedere, nel centro storico. Un mix tra buona letteratura e l’opportunità di gustare il panorama offerto dal tramonto nel Borgo.

Tanti i nomi in calendario, di provenienza locale, ma dall’eco nazionale, come Evita Greco, Giulia Ciarapica e Alessia Tripaldi. Un’occasione da dedicare alla cultura letteraria, rimasta silenziosa e in disparte nell’ultimo anno, e per riaprire la strada all’editoria, svantaggiata anch’essa dalla pandemia.

La rassegna si svolgerà, ovviamente, nel rispetto delle normative anticovid.