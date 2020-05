Castelbellino, auto fuori strada: soccorsa la conducente

CASTELBELLINO – Incidente alle porte di Pianello Vallesina nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo il ponte della cava, direzione Castelbellino. Per cause in corso di accertamento, lungo via Madonna del Piano, prima dello svincolo della SS76, un’auto è uscita di strada ribaltandosi su un lato e scivolando per una scarpata. Soccorsa una ragazza, estratta dai vigili del fuoco e sanitari dall’abitacolo: era cosciente ma sotto choc per lo spavento e trasportata in ospedale.

A lavoro i mezzi di soccorso con vigili del fuoco, 118, Polizia stradale e carabinieri. Traffico ha subito leggeri rallentamenti.