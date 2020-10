Castelbellino, covid: 11 positivi e 35 persone in quarantena | Password Magazine

CASTELBELLINO – Dagli ultimi aggiornamenti e dalle verifiche in merito ai dati relativi alla situazione attuale della pandemia sul nostro territorio, anche a Castelbellino risultano in crescita i numeri dei contagi da Covid-19. Lo fa sapere il Comune sulla sua pagina istituzionale: «Nel giro di pochi giorni, infatti, sono aumentati i cittadini e le cittadine risultati positivi e sottoposti a quarantena obbligatoria o isolamento fiduciario – si legge sulla pagina istituzionale del Comune-. Alla data di ieri, 26 ottobre, a Castelbellino sono state rilevate 11 persone positive al Coronavirus e 35 persone in isolamento».

La situazione è costantemente osservata, gestita e controllata dalle autorità sanitarie e monitorata, per quanto di competenza, anche dall’Ente comunale: «L’Amministrazione Comunale, augurando pronta guarigione ed esprimendo vicinanza alle persone contagiate, invita tutta la comunità a prestare attenzione, a limitare il più possibile le occasioni di contatto e, soprattutto, ad adottare tutte le precauzioni utili a contrastare la diffusione del Coronavirus.