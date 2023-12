Castelbellino, domenica le iniziative del Borgo Natalizio - Password Magazine

CASTELBELLINO – Proseguono le iniziative di “Castelbellino il Paese dell’Albero”.

Dopo le celebrazioni dello scorso week end per l’accensione dell’Albero luminoso, il più grande delle Marche sulla collina che sovrasta il borgo, domenica la festa si sposta nel centro storico di Castelbellino con le iniziative del ‘Borgo Natalizio”.

A partire dalle 16, la magia natalizia raggiungerà il capoluogo con spettacoli per bambini e divertimento, canti natalizi, animazioni e intrattenimento per tutti. Ci saranno: la Casa di Babbo Natale, lo spettacolo per bambini “Heidi” (ore 16, Teatro Beniamino Gigli), Bolle di Sapone “La slitta di Babbo Natale” con Flavia Giuttari (ore 17, piazza San Marco), giocoleria con fuoco con i “Clan Carato” (ore 18, piazza San Marco).

Tornano anche gli stand gastronomici della Sagra della Polenta e della Cresciola di Polenta con piatti tipici invernali e autentiche specialità di stagione, aperti dalle 11.30 alle 22.30. Ci sarà anche la Cioccolateria del Borgo.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Il calendario delle iniziative di “Castelbellino il Paese dell’Albero” è promosso da Pro Loco di Castelbellino, Circolo I Maggio e Banda Musicale, le tre associazioni che ogni anno si uniscono in un unico Comitato organizzativo con la collaborazione e il sostegno del Comune di Castelbellino.