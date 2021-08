Castelbellino, Forestali indagano sulle cause dell'incendio | Password Magazine

CASTELBELLINO – Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio scoppiato domenica a Castelbellino. Più di un ettaro di terreno bruciato nelle campagne a confine con Moie, lungo le sponde del fiume Esino. L’allarme è scattato intorno alle 19.40 quando le fiamme hanno iniziato ad invadere un campo di sterpi e vegetazione sito a ridosso della SS76. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco della squadra di Jesi, supportati anche dai colleghi di Arcevia e di Ancona. Alimentate dalle raffiche di vento, le fiamme si sono propagate dalla sponda destra del fiume verso la superstrada, fino a raggiungere un’estensione di circa un ettaro di terreno: ci sono volute ore prima di riuscire a riportare la situazione sotto controllo. Per fortuna, non ci sono stati danni a persone o abitazioni né impedimenti alla circolazione delle auto. Le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco sono proseguite nella mattinata di ieri: sul posto, sono arrivati anche i Carabinieri forestali per le indagini. I militari del Nucleo carabinieri Cites Ancona, agli ordini del comandante Magg. Simone Cecchini, hanno avviato le investigazioni ma al momento non è emerso nulla di ben definito: non si esclude, all’origine del rogo, la presenza di rifiuti nella zona ma i carabinieri non ne hanno ancora avuto contezza. L’area risulta infatti essere «contaminata» dall’acqua utilizzata per spegnere le fiamme ed eventuali ordigni o inneschi potrebbero essere stati dilavati se non addirittura scomparsi.