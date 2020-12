Castelbellino, il borgo si rinnova sempre all'insegna dell'arte e della cultura | Password Magazine

CASTELBELLINO – Castelbellino, il borgo si rinnova sempre all’insegna dell’arte e della cultura. «Le iniziative di carattere storico-artistico a Castelbellino sono oggetto di un continuo reinventarsi, con lo scopo di coinvolgere nella vita culturale della comunità un pubblico sempre più ampio – fa sapere il Comune – Il borgo stesso è al centro di un’attività di implementazione, iniziata con l’installazione di una segnaletica turistica, che mette in luce e fornisce indicazioni circa le evidenze storiche presenti nel centro storico. Una cartellonistica studiata dall’Assessorato alla Cultura appositamente per impreziosire i luoghi d’interesse del borgo, senza essere impattante sull’architettura cittadina. I cartelli sono stati realizzati grazie alla collaborazione del consigliere comunale Giuliano Gasparini e di Lorenzo Tesei, grande esperto e studioso del territorio natìo, che hanno messo a disposizione le loro conoscenze per la stesura dei testi. In questo modo la storia locale sarà più fruibile da residenti e non».

Di recente è stata ultimato anche il rinnovo degli arredi urbani con installazione di nuove panchine collocate in punti strategici per permettere di godersi, oltre all’aria aperta, anche il paesaggio che si apre dalla collina.