CASTELBELLINO – I vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 18.40 circa a Castelbellino, lungo la via dei Tesori, per un incendio sterpaglie. La squadra dei vigili del fuoco di Jesi intervenuta con due automezzi ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento adiacente ad una pista ciclabile. Non si segnalano danni persone.