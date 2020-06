Castelbellino, rinvio al 2021 per «Festa della Quercia» e «Il Paese dell'Albero» | Password Magazine

CASTELBELLINO – Castelbellino, la Pro loco annulla le manifestazioni previste per il 2020. Lo comunica il Consiglio Direttivo dell’associazione che, causa covid e le conseguenti disposizioni per tutelare la salute pubblica e impedire gli assembramenti, ha deciso di rinviare al 2021 tutte le iniziative inserite nel calendario. Cancellati dunque gli appuntamenti dell’estate con la 33^ edizione Festa della Quercia e il Festival degli Gnocchi in piazza e anche tutte le manifestazioni natalizie legate a Castelbellino Il Paese dell’Albero. Eventi che, una volta superata l’emergenza sanitaria, torneranno il prossimo anno. Ancora da decidere sull’accensione dell’Albero luminoso: non è escluso che almeno questa tradizione venga rinnovata seppur in modo limitato e secondo le disposizioni vigenti.

Il presidente Giuliano Tili conferma l’impegno a mantenere attiva la vita associativa e ringrazia tutti coloro che da sempre sono vicini alla Pro loco, dando loro appuntamento al 2021.