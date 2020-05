CASTELBELLINO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 7.15 circa a Castelbellino, in via Pantiere, per l’incendio di teli ombreggianti che delimitavano aree adibite a orti.

Coinvolti anche i serbatoi di acqua per l’irrigazione.

Sul posto è intervenuta la squadra vigili del fuoco del distaccamento di Jesi con due mezzi che ha spento l’incendio e messo la zona in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.