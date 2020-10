Castelplanio, auto contro moto: un ferito in eliambulanza | Password Magazine

CASTELPLANIO – Incidente con ferito grave a Castelplanio, in via Cannegge, all’intersezione con via San Filippo. Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi tra uno scooter e una Fiat Cubo, per dinamiche al vaglio dei carabinieri. La vettura scendeva da via San Filippo per immettersi sulla strada principale quando è avvenuto il sinistro: ferito il conducente del motociclo, un uomo di 49 anni che è finito contro il parabrezza del veicolo ed è caduto a terra. A soccorrerlo il 118 intervenuto con un’ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico, automedica e l’equipaggio di Icaro, atterrato in un campo nelle immediate prossimità.



Il 49enne, dopo essere stato stabilizzato in barella, è stato imbarcato a bordo dell’eliambulanza e trasportato a Torrette. Era cosciente ma in stato confusionale.



Sul posto anche i soccorsi stradali di Vallesina Autoservizi con l’officina mobile per il recupero dei mezzi. La circolazione è proseguita con senso di marcia alternato durante le operazioni.