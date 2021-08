Castelplanio, bruciano 1,5 ettari di sterpaglie e vegetazione | Password Magazine

CASTELPLANIO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12 circa a Castelplanio per un incendio di sterpaglie e vegetazione. Sul posto 3 squadre VVF, il DOS VVF (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) come convenzione AIB con la Regione Marche e il funzionario di servizio. Le squadre VVF hanno spento le fiamme contenendo l’estensione dell’incendio, la superficie bruciata è di circa 1,5 ettari. Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica insieme ai volontari messi a disposizione dalla Regione Marche.