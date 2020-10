Castelplanio, caso positivo alla primaria «Anna Frank» | Password Magazine

CASTELPLANIO – «Con riferimento all’emergenza epidemiologica in atto ed in specie con riguardo al recente caso di positività diagnosticato ad una alunna del plesso della Scuola primaria della Frazione Macine, si comunica che la situazione è gestita con il prezioso e fondamentale supporto dell’Asur Marche dalla quale l’Amministrazione Scolastica è costantemente monitorata ed informata». La comunicazione è stata diffusa questo pomeriggio sui canali istituzionali del Comune di Castelplanio dal sindaco Fabio Badiali: «I provvedimenti precauzionali di carattere sanitario (quarantene ed isolamenti fiduciari) sono adottati secondo le disposizioni vigenti in materia e su indicazione delle competenti Autorità Sanitarie – si legge nella nota – Ciò anche con riferimento al corpo insegnante, gestito nel pieno rispetto delle norme emergenziali adottate in materia (uso della mascherina, costante igienizzazione, distanziamento fisico etc.).

L’occasione è utile per informare la cittadinanza della circostanza che il plesso scolastico Anna Frank della frazione Macine è giornalmente igienizzato, durante le ore pomeridiane, attraverso 2 sanificatori all’ozono concessi dall’Amministrazione Comunale a salvaguardia della salute degli utenti frequentanti il plesso stesso. Ad ogni modo anche la nostra piccola realtà è, con tutta evidenza, interessata dalla pandemia in oggetto. A tal fine pare utile segnalare che ad oggi i dati trasmessi dall’ASUR parlano di 24 soggetti positivi (non ospedalizzati) e 27 in quarantena. Il dato impone a tutti noi un atteggiamento di cautela e prudenza nella gestione della quotidianità, evitando ogni comportamento potenzialmente dannoso per sé e per gli altri».