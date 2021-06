Castelplanio, "Merenda nell'Oliveta" con l'associazione Città dell'Olio | Password Magazine

CASTELPLANIO – Il Comune di Castelplanio e l’associazione Città dell’Olio organizzano per domenica prossima la prima edizione di Merenda nell’oliveta, un pomeriggio insieme per riscoprire il valore della convivialità e apprezzare l’olio extra vergine di oliva prodotto nel territorio in abbinamento alle altre eccellenze enogastronomiche locali.

Con partenza in gruppi da Piazza della Libertà, la passeggiata campestre proseguirà verso un oliveto privato, situato in via Gioco del Formaggio, a 350 metri sul livello del mare e a un chilometro dal centro storico di Castelplanio. Qui, tra i filari degli ulivi, si svolgerà la merenda, godendo di una visuale del capoluogo poco nota anche agli abitanti stessi. I produttori di olio e di vino del nostro territorio offriranno in degustazione i loro prodotti e per chi vuole, la Pro loco distribuirà dei “cestini-merenda” al costo di soli 5 euro.

A fare da contorno, musica in sottofondo ed alcuni esperti che avranno il piacere di raccontarci interessanti aspetti legati all’olio EVO e all’agricoltura marchigiana.

Il termine dell’evento, organizzato nel rigoroso rispetto delle vigenti norme anti-Covid, è stimato per le ore 19:00, ma i partecipanti saranno liberi di rimanere finché lo desiderano.

Chi vuole può attrezzarsi anche con coperte da picnic. La prenotazione è obbligatoria tramite il modulo presente sul sito della Pro Loco (www.procastelplanio.it) o chiamando i numeri 329 4904943 o 347 5745867.