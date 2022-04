Castelplanio, scontro tra auto e minicar: un ferito in ospedale | Password Magazine

CASTELPLANIO – Scontro questa sera a Castelplanio, lungo via Clementina. Coinvolti due mezzi, un’utilitaria e una minicar. Per cause in corso di accertamento, i due veicoli si sono rimasti coinvolti in un incidente: ferito il conducente della minicar, un ragazzo adolescente, che è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico per accertamenti. Sul posto, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e il soccorso stradale della Donzelli Group.