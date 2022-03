Castelplanio, scontro tra furgone e tir: disagi al traffico | Password Magazine

CASTELPLANIO – Incidente tra furgone e tir nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Castelplanio, nei pressi di un’azienda che produce scale. Per cause in corso di accertamento, un furgoncino che stava per immettersi in un passo è stato urtato da un camion che procedeva sulla via, a velocità contenuta. Questo ha permesso al tir di frenare, limitando i danni. Per fortuna non ci sarebbero stati feriti, solo danni ai mezzi e disagi al traffico che comunque è stato ripristinato nel giro di mezz’ora. Sul posto i carabinieri per i rilievi.