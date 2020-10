Castelplanio, soccorso un ragazzo alla stazione | Password Magazine

CASTELPLANIO – Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti nel pomeriggio di oggi alla Stazione di Castelplanio in soccorso a un giovane. Si tratta di un ventenne che, a seguito di una caduta, è finito con la gamba tra le assi metalliche di una ringhiera. Il ragazzo non riusciva più ad estrarre il piede, inoltre, avvertiva male al ginocchio. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Jesi che ha provveduto a tagliare il metallo per permettere al giovane di sfilare l’arto. In seguito, è stato affidato alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale, dove è stato sottoposto ad accertamenti.