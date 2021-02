Castelplanio, trovata senza vita in casa | Password Magazine

CASTELPLANIO – È stata trovata a casa sua, a Castelplanio , in via Moie, Maria Claudia Zampetti, 69 anni, ex segretaria del Liceo Classico di Jesi. A ritrovarla i soccorsi, allertati da un’amica che non la sentiva da giorni.

Purtoppo stamattina, quando 118 e vigili del fuoco sono intervenuti intorno mezzogiorno, per la donna non c’era più niente da fare. A causare il decesso, secondo i primi accertamenti, un malore improvviso.

La donna, in pensione dal settembre del 2020, viveva da sola: non si era mai sposata e non aveva figli.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e all’automedica, anche un’ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico rientrata vuota e i carabinieri per gli accertamenti di rito.