Casteplanio, incidente sulla SS76: tre mezzi coinvolti | Password Magazine

CASTELPLANIO – Spaventoso incidente intorno alle 17.20 sulla SS76, tra Maiolati e Castelplanio, in prossimità dell’uscita per Castelplanio, in direzione Ancona. Tre i mezzi coinvolti, quattro feriti di cui tre gravi. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Kia Sportage con a bordo quattro persone, un furgone con targa straniera e un camion.

La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha estratto due delle quattro persone a bordo della vettura affidandole al personale del 118. Sul posto l’eliambulanza e anche due ambulanze della Croce Verde di Cupromontana e di Morro d’Alba. Intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi e il soccorso stradale di Donzelli Group. I quattro feriti, tutti occupanti la Kia, sono stati trasportati a Torrette, tre in codice rosso in partenza, poi ridimensionato a giallo.

La strada è attualmente chiusa tra le uscite di Castelplanio e Moie.