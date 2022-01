Caterpillar, altra giornata di manifestazioni. Una delegazione ricevuta in prefettura | Password Magazine

JESI- Non si ferma la battaglia dei lavoratori caterpillar, che continuano a chiedere un diretto intervento del ministero dello sviluppo economico, per avviare un confronto con l’azienda e ottenere il ritiro del piano, annunciato lo scorso 13 dicembre, che prevede la chiusura dello stabilimento jesino con la conseguente perdita di lavoro per i 270 addetti che li lavoravano.

È toccata a Piazza del Papa ad Ancona, sede della Prefettura, essere riempita questa mattina da molti operai che chiedono un incontro con il prefetto per far in modo che il rappresentante territoriale del governo si adoperi ed intervenga sulla vertenza caterpillar.

Questo pomeriggio si è svolta invece un’assemblea sindacale che riguarderà tutti i lavoratori somministrati con la presenza dei rappresentanti sindacali delle categorie interessate.

È slittato a causa delle condizioni meteo avverse invece a domani sabato 8 gennaio alle 17 presso il Palazzetto Ezio Triccoli di Via Tabano, l’iniziativa della Consulta per la Pace e del Comune di Jesi, insieme alle organizzazioni sindacali, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori della Caterpillar in occasione della Giornata della pace, originariamente prevista per il giorno dell’epifania.

Al fine di evitare assembramenti, d’intesa con le forze dell’ordine, è stata decisa una capienza massima di 250 persone, tutte obbligatoriamente munite di super green pass.

L’incontro, oltre agli interventi istituzionali e dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati, vedrà la proiezione di un video e la lettura di alcuni brani del libro “La Simeneide” di Tullio Bugari che ripercorre la storia della Sima, l’azienda oleodinamica jesina dalle cui ceneri è poi sorta la Caterpillar.