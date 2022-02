Caterpillar, Bacci al tavolo del Mise: «Gravissimo atteggiamento di chiusura dell'azienda» | Password Magazine

JESI – «All’oggettiva presa d’atto di manifestazioni di interesse da parte di aziende interessate a rilevare lo stabilimento e dare continuità alla forza lavoro presente, si registra una totale chiusura da parte di Caterpillar che appare assolutamente ingiustificata».

Così il sindaco Massimo Bacci al termine dell’incontro programmato dal Ministero dello Sviluppo Economico in videoconferenza, con sindacati e proprietà.

«Ribadiamo – ha aggiunto il primo cittadino che ha seguito l’incontro in Regione insieme all’assessore al lavoro Stefano Aguzzi – la perentoria necessità di concedere più tempo, rispetto alla scadenza del 23 febbraio, per consentire a chi è interessato a subentrare di formalizzare la propria proposta. Non accettare questa proroga, che potrebbe dare continuità al sito produttivo, è gravissimo e faremo di tutto, insieme a Regione, Ministero e sindacati, per far recedere l’azienda da questa assurda posizione».