Caterpillar, continua la protesta: Acquaroli si schiera con i lavoratori. | Password Magazine

JESI- «Se quanto emerso dovesse essere confermato sarebbe un fatto gravissimo perché, senza alcun coinvolgimento e confronto, cancellerebbe il valore occupazionale e sociale dell’impresa, pregiudicando e mettendo nelle mani di pochi il destino di famiglie e territori interi». E’ durissimo il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel commentare l’annuncio da parte di Caterpillar sulla cessazione dell’attività nel sito produttivo di Jesi, che metterebbe a rischio le posizioni lavorative di oltre 260 persone.

«Scelte unilaterali inaccettabili frutto di una visione miope che non ha nulla a che vedere con i principi di tutela del lavoro sanciti dalla nostra Costituzione», continua Acquaroli che annuncia di aver già convocato in Regione per lunedì una rappresentanza dei lavoratori.

Il Presidente fa sapere che si adopererà per il diretto coinvolgimento del ministro nella questione, sollecitando un concreto appoggio del governo nella tutela dei lavoratori e del territorio. «Nelle prossime ore faremo tutti gli approfondimenti del caso e coinvolgerò direttamente il Ministro nella vicenda, anche con una lettera formale, affinché il Governo intervenga subito e ci aiuti a difendere i nostri territori, che non possiamo lasciare in balia degli interessi di grandi gruppi che si stanno dimostrando insensibili rispetto alle esigenze di lavoro e coesione della nostra comunità».

Non usa mezzi termini neppure Maurizio Mangialardi, capogruppo del PD in consiglio regionale che definisce «inaccettabile nel merito e nella forma» l’annuncio della chiusura dello stabilimento di via Roncaglia e chiede che la Regione Marche «prenda una posizione chiara, assumendosi pienamente la responsabilità di bloccare questa terrificante operazione».

Molto forte è la protesta da parte dei lavoratori sicuramente spiazzati da questa inaspettata notizia e che da ieri sono in stato d’agitazione con presidio permanente difronte ai cancelli dello stabilimento, che questa mattina è proseguito nonostante le forti piogge.

Si prevedono inoltre mobilitazioni e manifestazioni anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni in varie parti della città.