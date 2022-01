Caterpillar, da Auser 500 mascherine Ffp2 in dono ai lavoratori | Password Magazine

JESI – Circa 500 mascherine Ffp2 sono state consegnate oggi alla Rsu dei lavoratori Caterpillar a sostegno della loro lotta per la difesa del posto di lavoro. La donazione arriva da una delegazione di tutti i circoli Auser della provincia di Ancona che, questa mattina, si è recata al presidio:

«I soci, i volontari, i presidenti di tutti i nostri Circoli Auser con questo piccolo ma concreto atto di solidarietà – dichiara la presidente provinciale Manuela Carloni – . Vogliono esprimere la loro vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie e tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica su questa difficile vertenza perché crediamo sia responsabilità di tutti lavorare affinché la Caterpillar rimanga sul territorio e non sia disperso questo importante patrimonio produttivo, umano e professionale».

La presidente provinciale ha incontrato i lavoratori della Caterpillar in mobilitazione permanente davanti alla loro fabbrica con una folta delegazione dei circoli Auser di Senigallia, Moie di Maiolati, Cupramontana. Presente anche lo Spi-Cgil di Ancona rappresentato dal Segretario generale Domenico Sarti e da Franco Sturani.

Il Circolo di Senigallia, rappresentato da Alessandro Salvatori e da numerosi componenti della Segreteria, ha portato in dono in segno di solidarietà anche le castagnole di Carnevale. «Il calore umano e di vicinanza si esprimono anche con questi piccoli segni di attenzione e di cura. La delegazione, nell’esprimere forte vicinanza alla Rsu, ha condiviso la loro determinazione a non mollare, ribadendo il sostegno di tutta Auser alla loro causa».