Caterpillar, il brindisi di lotta: «Denuncia all'azienda per comportamento antisindacale» | Password Magazine

JESI – «Attendiamo fiduciosi la convocazione del Mise, nel frattempo procederemo con una denuncia all’azienda per comportamento antisindacale nei confronti della Caterpillar Jesi»: così i rappresentanti sindacali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm che, questa mattina, hanno rinnovato il loro impegno al fianco dei lavoratori dello stabilimento jesino. Davanti ai cancelli dell’azienda, per il brindisi di fine anno, oggi c’erano gli operai insieme alle loro famiglie, determinati a far sentire la loro voce anche in questo ultimo giorno dell’anno. E torneranno, anche domani, a presidiare il sito produttivo che la multinazionale americana ha deciso di chiudere.



«Vogliamo dedicarci, con un brindisi di fine anno, un momento di festa e di sorriso in un periodo buio per tutti noi» fa sapere Maurizio Gabrielli, segretario territoriale Fiom Marche, che ha ringraziato il questore e anche il sindaco Massimo Bacci, ancora in quarantena, per la vicinanza dimostrata a chi è coinvolto nella vertenza: «Il primo cittadino – ha detto – mi ha rassicurato che sta seguendo la vicenda ed è in collegamento con il Ministero».

Presenti questa mattina anche rappresentanti di forze politiche cittadine e regionali, tra cui i consiglieri regionali Maurizio Mangialardi e Antonio Mastrovincenzo.



Gli interventi dei rappresentanti sindacali e lavoratori hanno sottolineato l’importanza di proseguire nella lotta, grazie anche al coinvolgimento dell’intero territorio. «Questa battaglia è di tutti, è un segnale che il mondo del lavoro non può essere offeso e calpestato». D’incoraggiamento anche le parole di Donato Acampora e Davide Fiordelmondo, i due lavoratori intervenuti anche in sede di Consiglio comunale, che hanno invocato i valori della resistenza, della determinazione e della coesione.

L’anno inizierà con ulteriori novità: il 3 gennaio il camper vaccinale davanti ai cancelli dell’azienda sarà disponibile ad effettuare somministrazioni di dosi per i lavoratori e le loro famiglie.

Il 6 gennaio, giornata dedicata ad iniziative per la Giornata della Pace, ci sarà un nuovo momento dedicato ai lavoratori della Caterpillar.