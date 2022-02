Caterpillar, il sindaco scrive ai vertici: «Dare segnale di apertura e tempo». | Password Magazine

JESI – Si avvicina il 24 febbraio, data in cui scatterà il licenziamento per i lavoratori Caterpillar. Dopo il tavolo di confronto al Mise e le posizioni irremovibili assunte dall’azienda, il sindaco Massimo Bacci ha deciso di scrivere una lettera ai vertici della multinazionale, intenzionata a chiudere lo stabilimento di via Roncaglia, presente a Jesi fin dal 1996 e specializzato nella produzione di cilindri idraulici. Una realtà produttiva con circa 200 dipendenti e risultante comunque in attivo. Lavoratori che, se non si troverà nei tempi un acquirente che assorba fabbrica e dipendenti, resteranno senza un’occupazione.

«In questi 25 anni – scrive il sindaco -. lo stabilimento Caterpillar ha rappresentato un modello di come una attività produttiva potesse entrare in simbiosi con il territorio, da un lato ricevendo tanto in termini di professionalità e competenze da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, dall’altro restituendo condivisione attraverso progetti sociali e culturali. Insomma, mostrando – azienda e territorio – un reciproco forte senso di appartenenza. Per questo ha destato profondo sconcerto e incredulità l’annuncio, pochi giorni prima di Natale, della prossima chiusura dello stabilimento che, secondo dati pubblici e riconosciuti dalla stessa Caterpillar, rappresenta una eccellenza in termini di produttività. Le modalità con cui questo annuncio è stato dato – in palese contrasto con qualsiasi normale relazione industriale e con il comune buon senso – hanno fornito di Caterpillar una immagine assolutamente non consona allo stile ed ai valori che l’Azienda dichiara di interpretare. L’attenzione mediatica che questa vicenda ha avuto in tutta Italia, attraverso interventi in Parlamento, al Ministero dello Sviluppo Economico, nella Regione Marche, rischia di porre Caterpillar in una posizione di oggettiva riprovazione sociale. Certo che si voglia assolutamente evitare che in Italia l’immagine di Caterpillar venga così offuscata, sono con la presente a chiedere che sia dato un segnale di apertura ed in particolare che venga dato ulteriore tempo – rispetto alla chiusura con conseguente licenziamento delle maestranze prevista per il 24 febbraio 2022 – per agevolare un passaggio di proprietà dello stabilimento. Vi sono infatti Aziende, di settori produttivi differenti, concretamente interessate a rilevare sia l’immobile che i dipendenti, consapevoli dell’alta professionalità che hanno acquisito e dunque del valore aggiunto che rappresentano per le loro produzioni. In questo contesto, anche in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Marche, sono certo che si potranno trovare, insieme al prezioso supporto delle organizzazioni sindacali, gli strumenti che consentano a Caterpillar di favorire in questa fase una piena riconversione industriale facendosi carico, come è giusto che sia, della formazione dei dipendenti che così sarebbero avviati verso queste nuove opportunità occupazionali. Resto fiducioso che terrà nella debita considerazione questa mia richiesta».