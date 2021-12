JESI – È in corso dalle 16 di questo pomeriggio la manifestazione a sostegno dei lavoratori Caterpillar. Il corteo, radunatosi a Porta Valle, si è spostato in piazza della Repubblica e poi in piazza Federico II per gli interventi.

Al fianco dei lavoratori sindacati, associazioni, cittadino e il mondo della politica unito: sindaci della Vallesina, autorità regionali e nazionali.

Le luminarie natalizie sono state spente per qualche secondo in segno di partecipazione.