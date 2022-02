Caterpillar, rimandato l'arrivo del ministro Orlando. | Password Magazine

JESI- Era previsto per ieri l’arrivo in città del Ministro del Lavoro Andrea Orlando che si sarebbe dovuto recare ai cancelli della Caterpillar dove dal 10 dicembre scorso sono in presidio permanente gli oltre 260 lavoratori a rischio, dopo l’annuncio di chiusura del sito da parte della multinazionale americana.

Il ministro, oggi impegnato in Consiglio dei Ministri, si è sempre dimostrato molto attento alla questione e da più parti era emersa l’ipotesi che quest’ultimo potesse partecipare alla manifestazione in piazza Federico II del 23 dicembre.

Anche allora fu un consiglio dei ministri a far cambiare programma ad Orlando.

A far visita agli operai ieri sono comunque intervenuti l’onorevole Roberto Rossini, membro alla Camera dei Deputati e la consigliera regionale Marta Ruggeri.

Oltre che dal mondo politico gli operai del Caterpillar continuano a ricevere messaggi di solidarietà anche da parte di colleghi metalmeccanici di altre aziende del territorio.

Ultimi in ordine di tempo sono stati i dipendenti della Whirpool di Comunanza i quali hanno espresso vicinanza tramite i RSU.

«La vicenda che gli operai della Caterpillar stanno vivendo non ci lascia per niente indifferenti – si legge nel comunicato- anzi ci fa capire, se mai ce ne fosse bisogno, che attualmente non esistono situazione di tranquillità nel mondo del lavoro.

Pertanto, auspicando una soluzione che possa scongiurare i licenziamenti dei colleghi jesini, rinnoviamo la nostra vicinanza, in rappresentanza di tutte le maestranze del nostro sito, attraverso un un abbraccio sentito e caloroso».