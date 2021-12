Caterpillar, sciopero e presidio in diretta nazionale | Password Magazine

JESI- È proseguito anche questa mattina e per qualche ora del pomeriggio, il sit-in di protesta indetto dai lavoratori della Caterpillar di Jesi a seguito dell’avviso di chiusura del sito produttivo arrivato lo scorso venerdì per bocca del Direttore Jean Mathieu Chatain.

I manifestanti provano ad alzare il tiro della protesta e non si muovono dai cancelli della fabbrica. Sabato la protesta era scesa in piazza mentre solidarietà è arrivata anche dal mondo della politica. Regione e sindacati stanno cercando di risolvere la situazione ed evitare che i licenziamenti collettivi a fine febbraio, quando scadrà la procedura di mobilità aperta dall’azienda. Anche dal sindaco di Jesi Massimo Bacci c’è la piena volontà a impegnarsi per trovare soluzioni.

La manifestazione, a cui hanno partecipato tutte le sigle sindacali confederali (CGIL, CISL, UIL) con le loro organizzazioni metalmeccaniche, è stato ripreso anche dalla trasmissione televisiva L’Aria che tira su LA7 che ha dedicato un ampia pagina alla situazione, con un collegamento in diretta e un approfondito dibattito con vari opinionisti.

“Noi non molleremo mai” e “Chi non salta americano è “ sono i cori intonati dai lavoratori. Questi a testimoniare il carattere naturalmente combattivo di chi rischia di perdere il posto di lavoro e anche l’ostilità nei confronti dell’azienda che per l’appunto ha la propria sede negli Stati Uniti. Lo stabilimento jesino è stato sempre ritenuto sano, con bilanci in attivo e tre turni a pieno regime ma l’azienda sarebbe decisa comunque a delocalizzare. Lo sciopero proseguirà domani.