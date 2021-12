Caterpillar, sindacati lunedì in Consiglio comunale | Password Magazine

JESI – La vertenza Caterpillar arriva in Consiglio comunale. Nella seduta di lunedì prossimo, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interverranno per dare voce alle fortissime preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori e per illustrare le iniziative volte a sensibilizzare cittadini e istituzioni al fine di tenere alta l’attenzione su questa sconcertante e drammatica vicenda. L’intervento è in programma alle ore 17.00.

Il Comune di Jesi, da parte sua, continua a mantenere uno stretto contatto con la Regione Marche per condividere il percorso che possa presto portare la vertenza sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico ed avviare quanto prima un confronto diretto con la proprietà volto a scongiurare il peggio.