C'è «Una casa per Ivan». Fondazione Vallesina Aiuta: «Raggiunto il più importante traguardo» | Password Magazine

JESI – Ha trovato finalmente la sua casa, Ivan. Lui, ragazzo sordomuto e senza fissa dimora, arrivato a Jesi due anni e mezzo fa, ha realizzato finalmente il suo sogno di un tetto sopra la testa. È il primo grande risultato raggiunto dalla campagna di raccolta fondi lanciata lo scorso agosto dalla Fondazione Vallesina Aiuta onlus per trovare una sistemazione al giovane romeno. Una vicenda iniziata quando il 33enne grazie al l’impegno di Comune, Asp Ambito IX e rete del volontariato locale (tra cui Caritas e Avulss) è stato inserito in un percorso di inclusione sociale.

Grazie alla sensibilità di cittadini che hanno effettuato donazioni tramite bonifico bancario oppure mediante donazioni sulla piattaforma Gofundme, sono stati raccolti i primi 2215 euro che serviranno a coprire sette mesi di anticipo dell’appartamento, utenze e bollette e alcune prime spese. Ora però la raccolta prosegue verso l’obiettivo dei 5 mila. «Per Ivan è stato fatto un gran lavoro, a più mani – afferma l’assessore Maria Luisa Quaglieri -. Non è stato semplice: forse per via anche di un passato pieno di sofferenza, il ragazzo voleva stare da solo, rifiutando l’ospitalità delle strutture d’accoglienza. Nessuna persona va però abbandonata e questa convinzione ci ha portati ad ottenere per lui finalmente una dimora, scongiurando la minaccia di un terzo inverno all’aperto».

L’Unità Disagio e Povertà dell’Azienda Servizi alla Persona Ambito 9 di Jesi, è riuscita infatti ad individuare per lui un piccolo alloggio disponibile e adatto ad ospitarlo. «Quando gli sono state consegnate le chiavi – fa sapere Fondazione Vallesina Aiuta, la onlus presieduta da Elisa Di Francisca- la sua risposta sono stati un sorriso e gli occhi colmi di lacrime, questa volta di gioia – fa sapere la onlus – Istanti davvero emozionanti per lui ma anche per la rete d’aiuto che in questi anni ha lavorato senza sosta per far sì che questo sogno si realizzasse». Aiutato da alcune volontarie, Ivan ha trascorso il fine settimana a pulire e sistemare, per rendere la sua casa accogliente. E da quel momento non è più uscito. Oltre ai cittadini, ringraziamenti anche al Circolo Contardo Ferrino e all’associazione Avulss di Jesi odv, le cui volontarie si sono impegnate al massimo per fornire assistenza e supporto ad Ivan nel soddisfacimento dei bisogni essenziali, conquistando la sua fiducia e collaborando attivamente con il servizio sociale dell’ASP e con l’Amministratore di Sostegno del ragazzo per la riuscita del progetto. «Non potendo svolgere il loro servizio di volontariato associativo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia – è il commento di Avulss – si sono singolarmente date da fare nei lunghi mesi dei lockdown primaverile, per aiutare Ivan in ogni modo possibile».