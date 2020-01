Cenone alla Caritas, utenti e volontari festeggiano l’arrivo del nuovo anno

JESI – Un cenone dai sapori di solidarietà e amicizia quello di ieri al centro Caritas di via Papa Giovanni XXIII.

In circa 70, tra volontari e utenti, hanno preso parte al goloso appuntamento a tavola in attesa dell’arrivo del 2020. Un momento di festa in cui riflettere sui valori dell’accoglienza e dell’inclusione, organizzato per il secondo anno da Caritas e fortemente voluto dal direttore Marco D’Aurizio. Un’occasione pensata anche per offrire un pasto caldo e amicizia agli utenti del centro, creando occasioni di socializzazione e arginando la solitudine in un giorno di festa. A tavola, anche il vescovo Don Gerardo, insieme a due sacerdoti, staff e volontari della Caritas. Tutti insieme, uniti, per dare speranza e calore a chi in questi giorni di festa sta affrontando un periodo di difficoltà.

Dopo la cena, un po’ di musica, la tombola e infine il brindisi di auguri.

Un’iniziativa, questa, che si aggiunge alla Festa di Natale organizzata dalla Caritas per i bambini il 22 dicembre, con Babbo Natale che ha distribuito doni ai bimbi delle famiglie assistite.