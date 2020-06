Centri estivi al via, ecco quelli autorizzati | Password Magazine

JESI – L’ASP Ambito 9 ha autorizzato l’apertura dei seguenti centri estivi (da 3 a 17 anni), i quali potranno avviare la loro attività e garantire momenti formativi e di ritrovata socialità per i nostri giovani, nel rispetto di specifici requisiti.

Comune di Jesi – centri estivi autorizzati n. 15 – posti autorizzati 719;

Comune di Castelplanio – centri estivi autorizzati n. 3 – posti autorizzati 137;

Comune di Castelbellino – centri estivi autorizzati n. 1 – posti autorizzati 35;

Comune di Maiolati Spontini – centri estivi autorizzati n. 2 – posti autorizzati 77;

Comune di Montecarotto – centri estivi autorizzati n. 1 – posti autorizzati 40.

Altri 5 centri estivi sono in attesa di essere autorizzati nei comuni di Jesi (2), Maiolati Spontini (1), Monte Roberto (1) e Monsano (1).

Tali centri sono rivolti, in larga parte, ad attività per minori dai 3 ai 14 anni e solo in minima parte prevedono attività fino ai 17 anni.

L’apertura è per la maggior parte prevista dal 15 giugno al 11 settembre, con un intervallo di una settimana circa ad agosto.

L’ASP Ambito 9, inoltre, garantirà la presenza di un educatore per i disabili in condizioni di gravità che richiedono di iscriversi ai centri estivi. Per quel che riguarda, nello specifico, il Comune di Jesi, tutti i 34 disabili gravi che hanno richiesto di iscriversi ai centri estivi sono stati ammessi.

Il nuovo e recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 11/06/2020, infine, ha previsto la possibilità di accogliere nei centri estivi anche bambini dai 3 ai 36 mesi di età, ma, stante il poco tempo trascorso dall’approvazione del decreto, non sono pervenute proposte per questa fascia di età.

Un sentito ringraziamento va agli uffici che hanno attentamente valutato i progetti presentati e alla Croce Rossa di Jesi che mette a disposizione 25 suoi volontari per i centri estivi.

Si ricorda che nel sito istituzionale dell’ASP Ambito 9 è presente l’elenco dei centri estivi autorizzati nel territorio di riferimento (www.aspambitonove.it).