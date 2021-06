Centri estivi e colonie Uisp, boom di iscrizioni | Password Magazine

JESI – Saranno quasi 1000 bambini e bambine coinvolti dagli inizi di giugno fino al mese di agosto, fra strutture sportive, spiagge e escursioni. È il numero – peraltro ancora parziale- delle adesioni ai Centri e alle attività estive gestiti dal Comitato Uisp di Jesi. Un vero e proprio e lusinghiero boom, che certifica una volta di più del bisogno di riscoperta della socialità avvertito da bimbi e famiglie e della fiducia riposta nella professionalità e nella preparazione umana di operatrici e operatori Uisp.

Saranno 45 le figure di animatori, con 13 coordinatori, coinvolte nelle attività estive del Comitato. Gli iscritti sono suddivisi tra i Centri estivi e le adesioni alle colonie marine (su turni da due settimane). Siamo impegnati nei Comuni di Jesi, Monte Roberto, Castelplanio, Montecarotto e al Bola Club. E intanto si stanno ancora raccogliendo le partecipazioni alle attività alla materna Sbriscia di Jesi.

Nel programma anche uscite in bicicletta, in fattoria e presso i parchi acquatici “Verde Azzurro” e “Eldorado”, escursioni in montagna, appuntamenti con la pesca sportiva e l’equitazione, in questo caso presso il centro ippico “Il Remolino”. Ad ogni iscritto, consegnati un kit con borraccia e sacca in omaggio.

Tutto il personale Uisp impegnato nei progetti ha effettuato corsi di preparazione e aggiornamento con i formatori dell’Ente nelle scorse settimane.