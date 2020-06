Centri estivi on line per imparare le lingue con IH Victoria | Password Magazine

JESI – IH The Victoria Company organizza due centri estivi in lingua inglese.

Il primo centro estivo «Global Guardians – English Virtual Day Camp“e sarà rivolto a bambini dai 7 ai 10 anni,e sarà virtuale. «L’abbiamo ideato – fanno sapere dalla scuola fondata dall’imprenditore Giuseppe Romagnoli – in collaborazione con International House Team Lingue di Como. La recente emergenza sanitaria ci ha motivato a riorganizzare in forma digitale corsi e attività, sperimentando così una modalità didattica che si è dimostrata particolarmente efficace e che sarà ora portata avanti anche nel corso dell’estate».

Pur essendo virtuale, il programma sarà tutt’altro che “noioso”: gli studenti potranno sviluppare la propria immaginazione e creatività, praticando la lingua inglese in modo divertente attraverso lezioni online e un kit speciale inviato direttamente a casa. Il tema sarà inspirato al progetto «17 Global Goals» delle Nazioni Unite, e i bimbi, vestendo i panni di veri e propri “guardiani” della natura e del pianeta, affronteranno tematiche super attuali.

L’altro centro estivo è «Language Without Borders – English Virtual Teens Camp», per ragazzi delle scuole medie e superiori (11/16 anni). Anche questo si svolgerà interamente online e la novità è stato ideato in collaborazione con altre due scuole International House, IH Torùn in Polonia e IH Braga in Portogallo. I ragazzi vivranno un’esperienza davvero internazionale e sarà una fantastica opportunità per scambiarsi idee, conoscere altri paesi e culture e, soprattutto, interagire con nuovi amici in un ambiente divertente, creativo e sicuro.

I turni saranno da due settimane dal 6 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 all’13.30, e anche qui la lezione è stata pensata per non essere troppo pesante, alterando momenti di chat online, attività di craft e social events! Per info: www.victoriaih.it.

A breve, le sedi di Jesi e Ancona riapriranno su appuntamento. E’ possibile contattare le segreterie di Jesi (info@ihtvc.it | 0731 648328) e Ancona (infoancona@ihtvc.it | 071 2867491) dal lunedì al venerdì orario 10-17 per ricevere tutte le info sulle offerte estive.