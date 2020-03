Centro storico, residenti protestano contro la movida: depositato esposto

JESI – Proteste dei residenti del centro storico contro la movida. Al punto che alcuni di loro hanno sottoscritto un esposto, inviato alla Procura della Repubblica e depositato nel dicembre 2019, con riferimento al disturbo della quiete pubblica.

«I residenti del Centro storico di Jesi, quelli che ancora non se ne sono andati (è evidente la dinamica di uscita residenziale in corso negli ultimi anni), sono continuamente e palesemente ignorati e vessati dall’Amministrazione comunale e dalle attività che hanno luogo in centro, con particolare riferimento a quelle notturne – si legge in una nota – Inutile ribadire la continua situazione di mancanza di rispetto della quiete pubblica, di mancato rispetto delle regole di convivenza civile e di alcune leggi, di decoro urbano, di legalità: in questi anni la stampa locale ne riporta periodicamente notizia, il che sottintende che il fenomeno è ben più ampio e grave, oramai con cadenza fissa settimanale.

Sempre assente la risposta dell’Amministrazione cittadina, pur sollecitata più volte in questi anni, almeno dal 2016 in poi.

Anche in virtù di tale ostinato e persistente disinteresse, si informa che molti residenti della parte storica cittadina hanno depositato nel mese di dicembre 2019 un esposto alla Procura della Repubblica con riferimento al disturbo della quiete pubblica. Di seguito il testo dell’esposto».

Ecco il testo: