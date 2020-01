Centro storico, scattano nuovi divieti di sosta e transito

JESI – Istituiti nuovi divieti di sosta e transito in centro storico. La Giunta comunale, con una delibera, ha introdotto nuove disposizioni riguardanti le aree intorno a piazze e vicoli limitrofi, al fine di renderle maggiormente fruibili dai pedoni.

Alla già confermata decisione di vietare la sosta nella rinnovata piazza Colocci, cui hanno fatto inevitabilmente seguito le proteste dei residenti, alla lista ora si aggiungono nuovi spazi.

Piazza della Repubblica

nel tratto che congiunge piazza della Repubblica a Costa Mezzalancia è istituito il divieto di sosta 00 – 24 con rimozione forzata su ambo i lati;

è istituito n.1 stallo destinato a carico e scarico per tutti i veicoli anche non commerciali, per il tempo massimo di 30 min. con esposizione di disco orario, in corrispondenza dell’area tra l’Arco del Magistrato e Costa Mezzalancia in adiacenza agli stalli esistenti destinati alla sosta dei Taxi

Via Farri

• è istituito il divieto di sosta 00,00 – 24,00 con rimozione forzata su ambo i lati fuori dagli appositi spazi.

Piazza Colocci

• in parziale modifica dell’Ordinanza n. 359 del 12/08/2019 è istituito il divieto di transito, eccetto: a) mezzi dei residenti/dimoranti autorizzati diretti verso via Francesco di Giorgio Martini e verso via Roccabella b) mezzi in emergenza e di pubblica sicurezza c) mezzi in uso ai portatori di handicap. Tutti i mezzi sopracitati riportati ai punti 2/a-b-c dovranno transitare esclusivamente nella fascia che fiancheggia Palazzo Colocci e Palazzo Bisaccioni con direzione di marcia via Pergolesi – piazza Colocci – via Roccabella o via Francesco di Giorgio Martini.

E’ comunque escluso il transito ai suddetti mezzi qualora abbiano sagome che non permettano il transito in via Giorgio di Francesco Martini o in via Roccabella;

Piazza Federico II

• è istituito il divieto di sosta 00 – 24 con rimozione forzata su tutta la piazza;

• è istituito n.1 stallo per carico e scarico in corrispondenza dell’area a confine con via del Fortino, per tutti i veicoli anche non commerciali, per il tempo massimo di 30 min. con esposizione di disco orario. In tale spazio sarà altresì consentita la sosta dei veicoli addetti ad interventi di manutenzione o lavori per conto dell’Amministrazione Comunale per il tempo massimo di 2 ore con esposizione di disco orario;

Via del Fortino

• è istituito il divieto di sosta 00 – 24 con rimozione forzata su ambo i lati;

Piazza Ghislieri

• è istituito il divieto di sosta 00 – 24 con rimozione forzata su tutta la piazza fuori dagli appositi spazi;

• è istituito n.1 ulteriore stallo per carico e scarico. Entrambi gli stalli per carico e scarico, sia quello esistente che quello di nuova istituzione, sono a servizio di tutti i veicoli anche non commerciali, per il tempo massimo di 30 min. con esposizione di disco orario.

Piazza Pergolesi

• è vietato il transito sulla porzione di piazza tra Corso Mattetotti e Via XV Settembre;

• è istituito il divieto di sosta 00- 24 con rimozione forzata su tutta la piazza;

• è istituito n.1 stallo per carico e scarico a servizio di tutti i veicoli anche non commerciali, per il tempo massimo di 30 min. con esposizione di disco orario e n. 2 stalli destinati alla sosta dei mezzi in uso ai portatori di handicap nell’area tra via XV Settembre, il civico n. 2 e l’accesso a Corte Bettini.