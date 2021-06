Centro trasfusionale di Jesi, la dott.ssa Manola Trillini va in pensione | Password Magazine

JESI – Dopo cinque anni alla guida del centro trasfusionale dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, il 16 luglio prossimo la dott.ssa Manola Trillini andrà in pensione. Un grazie corale condiviso arriva dalle AVIS di Jesi e Vallesina: «In tutti questi anni di attività, prima come medico trasfusionista al C.T. dell’Ospedale di Jesi, poi come facente funzioni dell’unità Operativa Complessa e, infine, dal marzo 2017, come responsabile della Unità Operativa Semplice di Jesi, la dott.ssa Manola Trillini con la sua dedizione, professionalità e disponibilità nei confronti dei donatori, ha permesso di far crescere ancora di più la cultura della donazione di sangue nel nostro territorio.

E’ stata, inutile sottolinearlo, una colonna portante del Centro Trasfusionale con cui le AVIS del territorio hanno condiviso momenti importanti e difficili come quelli che ancora stiamo vivendo a causa della diffusione del Covid 19. E’ stato proprio grazie alla sua professionalità e perfetta organizzazione, messa in atto durante i momenti più difficili della pandemia, che è stato sempre comunque possibile donare in perfetta sicurezza e nel rispetto delle rigorose norme anticontagio. Ora che è giunto anche per lei il momento del meritato riposo, possiamo solo rinnovare il nostro grazie per tutto quello che ci ha donato professionalmente ed umanamente!».