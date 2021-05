Centro vaccinale via Stadio, un nuovo portale per le prenotazioni | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Sarà attivato il prossimo 10 maggio il nuovo portale per prenotare la vaccinazione direttamente nel centro vaccinale di Falconara, ospitato al Circolo Leopardi di via dello Stadio. É quanto è stato stabilito dopo una riunione avvenuta nella mattinata di ieri, domenica 2 maggio, tra il sindaco Stefania Signorini, i medici di base falconaresi che operano in via dello Stadio e i volontari del gruppo comunale di Protezione civile. Tutte le istruzioni per utilizzare il nuovo portale saranno diffuse nei prossimi giorni. Potranno prenotarsi tutti i falconaresi che rientrano nelle fasce d’età previste dal piano vaccinale.

Questa settimana intanto il centro funzionerà ancora su chiamata dei medici di famiglia e resterà aperto nelle giornate di oggi, domani, venerdì 7 e sabato 8 maggio, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, sulla base di una riorganizzazione che tiene conto del numero di dosi disponibili, così come risultato da una ricognizione certosina eseguita nel weekend dalla Protezione civile comunale in collaborazione con i volontari del Gruppo amici per lo sport.

Per la prossima settimana le giornate di apertura dipenderanno dal numero di dosi di vaccino che saranno inviate dalla Regione Marche, con la possibilità di incrementare le postazioni vaccinali a tre per ogni turno, contro le due attualmente attive.

A garantire la continuità del servizio, oltre ai 18 medici di famiglia già coinvolti, ci sono gli infermieri: ai 20 già operativi a Falconara, capitanati da Franca Pulita e Selusi Serrani, si è aggiunta ieri un’altra professionista.

«In queste prime settimane di apertura è stato possibile rodare un’organizzazione che schiera decine di volontari – dice il sindaco Stefania Signorini – da quelli del gruppo comunale di Protezione civile al Gas, dalla Croce Gialla di Falconara agli infermieri, il cui ruolo è preziosissimo. Il loro, insieme a quello dei medici, è un impegno svolto per la nostra comunità, che dalla prossima settimana, grazie al portale per la prenotazione, potrà essere esteso a tutti i falconaresi ammessi alla vaccinazione».