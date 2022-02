Centro vaccinazioni di Moie: annullate alcune giornate per le ridotte necessità | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Calano le richieste da parte dei cittadini e cambia di conseguenza il calendario delle somministrazioni di vaccino al Centro comunale di via Carducci a Moie. Sono state, infatti, annullate le sedute di sabato 12, martedì 15, sabato 19 e martedì 22 febbraio. Il Centro, attivo nei giorni di martedì pomeriggio e sabato mattina, per il mese di febbraio sarà aperto, quindi, solo nella giornata di sabato 26, dalle 8,30 alle 13. In questa data si potrà ricevere la vaccinazione per prime e seconde dosi, e per dose booster anche senza appuntamento.

Le persone che avevano la prenotazione in una delle sedute annullate possono ricevere la vaccinazione in una delle date di apertura del Centro di Moie, oppure prenotare nelle farmacie che effettuano la vaccinazione o nel sito della regione Marche per i centri di vaccinazione ordinari. Sulle ricevute delle vaccinazioni è indicato il periodo per i richiami in base al quale poter prenotare un nuovo appuntamento. Il call center telefonico 0731 7075209 rimane attivo per informazioni.

Il centro, autorizzato dall’Asur Area Vasta 2, è allestito dai comuni di Castelbellino, Castelplanio, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San Marcello, Rosora e che afferiscono al distretto sanitario di Moie. La Protezione civile di Maiolati Spontini ha allestito gli spazi ed ha coordinato l’accoglienza delle persone con la collaborazione e la presenza dei volontari, a turno, di tutti gli otto comuni coinvolti.

La Croce Rossa Italiana, comitato di Castelplanio, ha collaborato al centro fin dalla prima apertura di maggio sia per il punto di primo soccorso sia per la segreteria e altre necessità e la Polizia municipale si è messa a disposizione per assicurare il miglior andamento delle attività.

La seduta di oggi, 8 febbraio, è la 24esima dalla riapertura del 20 novembre per un totale di 10.800 somministrazioni, di cui quasi 9.000 dosi booster.