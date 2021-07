«Cercaci, il passo di lato non basta» | Password Magazine

JESI – «Ci spiace ma il “passo di lato“ di Chiara Cercaci, uscita dal gruppo JesiAmo per confluire nel misto e domani, chissà, forse per creare quale gruppo, noi non possiamo accettarlo».

Il gruppo di maggioranza Jesiamo attacca la consigliera fuoriuscita dopo la vicenda della ‘bandiera Rsi‘ sventolata in diretta online durante una commissione consiliare: «La nostra esperienza civica è un incondizionato servizio per la Città e nasce dal significato profondo della Carta Costituzionale; è nella Costituzione della Repubblica che la nostra trasversalità trova la sua sintesi fondativa, cosa che abbiamo dimostrato fin dal primo giorno del nostro insediamento.

Chiunque non si riconosca nei principi della Legge Fondamentale , che si fonda sull’antifascismo, deve compiere un atto di responsabilità e rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere. Quanto è accaduto durante i lavori consiliari è un fatto estremamente grave. Se è persona coerente la Cercaci avrebbe dovuto chiedere scusa al Consiglio, alla Città, ai suoi elettori e farsi da parte. E’ quello che ci auguriamo faccia a breve».