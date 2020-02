Cerimonia Segre, Binci (PD): «Cittadini fuori dal teatro ma c’erano palchi vuoti».

JESI – «Un’organizzazione della serata che lascia molto desiderare». A parlare è Andrea Binci, capogruppo del PD, che solleva delle perplessità in merito alla cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, svoltasi ieri pomeriggio al Teatro Pergolesi.

«Ritengo che l’Amministrazione Comunale debba delle spiegazioni a tutti quei cittadini che sono rimasti fuori dal Teatro Pergolesi, invece di assistere alla consegna della cittadinanza onoraria a Liliana Segre – fa sapere il consigliere Binci – Infatti è inspiegabile il fatto che, fuori c’era una fila per entrare, mentre dentro il teatro era nella sua versione “ridotta”, per cui i palchi di 2° e 3° ordine, oltre al loggione sono rimasti chiusi. Eppure per questa occasione era del tutto prevedibile che si sarebbe stata folla. Di conseguenza, tolta la bellissima ed emozionante esibizione della Corale Santa Lucia che non si discute, l’organizzazione della serata lascia molto a desiderare».

Replica il Comune: «Il presidente del Consiglio comunale Daniele Massaccesi, salendo sul palco, ha chiesto pubblicamente scusa per lo spiacevole disguido che ha impedito a diversi cittadini di assistere domenica scorsa allo spettacolo “Musica per la vita” al termine del quale vi è stato il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

Per un difetto di comunicazione si è avuto conoscenza solo in prossimità dell’evento che oltre cento posti erano stati prenotati dagli organizzatori, limitando pertanto in maniera significativa la capienza del teatro, già prenotato in forma ridotta, che a quel punto – per ragioni legate purtroppo alle rigidissime norme sulla sicurezza – non poteva più essere aperto nel secondo e terzo ordine.

Il consigliere Binci sarebbe stato certamente coerente se, oltre a strumentalizzare la vicenda, avesse lasciato a qualcun altro il posto che a lui era stato riservato».