Ceriscioli: “Dati tristi anche oggi purtroppo con 23 decessi nelle Marche”

REGIONE – Coronavirus: aggiornamento delle ore 18- Il Gores ha comunicato i dati dei decessi di oggi, aggiornati alle ore 18. «Dati tristi anche oggi, con ben 23 decessi» afferma il presidente Luca Ceriscioli. «Non è ripetitivo – aggiunge – ed è sentito e condiviso con tutta la regione, l’abbraccio virtuale a tutti coloro che soffrono e a tutte le persone che lavorano giorno e notte in questa emergenza. Rinnovo a tutti l’appello a stare a casa. Non metterci a rischio, e quindi non ammalarci, è il migliore aiuto che possiamo dare alle persone più deboli e al personale sanitario, che stiamo ammirando ogni giorno per il lavoro infaticabile che si sta portando avanti». Sale a 114 il numero dei pazienti deceduti. I decessi di oggi sono avvenuti negli ospedali di Marche Nord, Civitanova, Camerino, Fermo, Macerata e Urbino. Quasi tutti sono domiciliati nel pesarese, tutti con patologia pregresse tranne uno: si tratta di un 58enne di Tavullia che è rimasto ucciso dalla malattia. La più giovane è invece una donna di 48 anni di Pesaro, già affetta da morbo di Friedrich.