Cerreto d'Esi, esplosione palazzina: evacuate quattro famiglie | Password Magazine

CERRETO D’ESI – «L’incendio sviluppatosi ieri sera è stato domato, anche se le squadre del Vigili del Fuoco attualmente operative sul posto stanno utilizzando ancora gli idranti per scongiurare la ripresa delle fiamme che potrebbero ancora covare in maniera non visibile».

A fare il punto sull’incendio causato ieri notte da un’esplosione in una palazzina è il sindaco David Grillini:

«Sono 4 le famiglie che questa notte sono state allontanate dalle proprie abitazioni: abbiamo sistemato 2 nuclei familiari presso una struttura ricettiva della zona, mentre i restanti sono stati ospitati da parenti.

Rinnoviamo la richiesta ai nostri concittadini di non recarsi presso il luogo dell’incendio per non congestionare la zona sia a piedi che con automezzi.

Colgo l’occasione per ringraziare in maniera estremamente sentita i vigili del fuoco dei distaccamenti di Fabriano, Ancona e Macerata, tutte le forze dell’ordine, i Carabinieri della stazione di Cerreto d’Esi e della Compagnia di Fabriano, il Capitano Mirco Marcucci, i sanitari del 118 immediatamente accorsi, la Polizia locale.

Un grande grazie ai volontari del gruppo comunale della protezione civile che si sono attivati immediatamente, mettendosi a disposizione degli enti preposti.

Un ringraziamento al Vescovo Francesco Massara, ai Sindaci, ai rappresentanti delle istituzioni e dei corpi intermedi della zona, alla Croce Rossa di Fabriano, a tutti i cittadini che hanno espresso la loro viva solidarietà e si sono messi a disposizione per dare una mano».

Il Sindaco ha raggiunto il luogo dell’esplosione già nei minuti successivi ed è stato presente fino a tarda notte.

Già nelle prime ore di questa mattina, Grillini e la giunta erano presenti in Comune per organizzare le fasi successive all’emergenza, attivando anche i servizi sociali per far fronte alle necessità primarie dei cittadini interessati.