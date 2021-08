Cerreto d'Esi, esplosione palazzina: operazioni ancora in corso | Password Magazine

CERRETO D’ESI – Le squadre dei Vigili de fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio a seguito dell’esplosione che ha coinvolto l’abitazione. Attualmente sul posto rimangono al lavoro 2 squadre per spegnere gli ultimi focolai e la messa in sicurezza del fabbricato.

L’INCENDIO. Intorno alle 22 si sono verificate una serie di esplosioni presso un’abitazione in piazza Baracca a cui ha fatto seguito un importante incendio. I boati sono stati avvertiti da tutta la popolazione cerretese. Sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, vigili del fuoco, 118, polizia locale, ambulanze e protezione civile.

La notizia è confermata dallo stesso sindaco David Grillini: «Non risultano al momento deceduti o feriti gravi.

Mi sono recato subito sul posto per accertarmi della situazione e tutt’ora sto seguendo l’evolversi degli interventi d’emergenza messi in atto. Per ovvi motivi di sicurezza, nei minuti successivi allo scoppio, abbiamo provveduto a deviare il traffico della statale. Gli abitanti delle case interessate sono stati tratti in salvo».

«Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, le alte fiamme, visibili anche dalle zone limitrofe, sono state circoscritte. Invito tutti i cerretesi a non avvicinarsi al sito interessato, affinché le operazioni possano continuare a svolgersi in sicurezza. Vi aggiornerò nelle prossime ore».