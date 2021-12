Certificazione di qualità 2021 alla residenza anziani del Collegio Pergolesi | Password Magazine

JESI- Il processo di certificazione qualità ISO 9001: 2015 (Accredia) nella Residenza Anziani Collegio Pergolesi è iniziato nell’anno 2017 e l’ultimo rinnovo il 17 Dicembre 2021.

Una bella soddisfazione per tutti gli operatori che hanno lavorato in una situazione difficile come quella di quest’anno dove il lungo periodo pandemico ha ridotto l’attività gestionale e la gestione delle risorse umane è fondamentale per un modello di qualità.

Il personale è il motore dei Servizi alla persona.

La struttura ha come obiettivo generale di offrire un servizio adeguato agli ospiti sia autosufficienti sia non autosufficienti. Per sostenere questo servizio che sia anche competitivo, nella qualità si deve intraprendere e realizzare un cambiamento culturale coniugando efficienza con efficacia, elementi fondamentali nell’organizzazione.

Le oltre tremila ore di formazione effettuate in questi anni a tutti i dipendenti della struttura, disponibili al di fuori dell’orario di lavoro, hanno fatto sì che si sono potuti attivare processi con capitale umano in possesso di competenze e di motivazioni che sono elementi necessari per promuovere innovazione in un ambiente orientato al cambiamento.