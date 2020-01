Chiara Cercaci nuova Consigliera comunale

JESI- Sarà Chiara Cercaci la nuova consigliera del Comune di Jesi: spetterà a lei prendere il posto del compianto consigliere Martino Lombardi, venuto a mancare prematuramente lo scorso 24 dicembre.

Da tempo impegnata nella politica cittadina, la consigliera siederà con il partito Jesiamo a partire dalla prossima seduta di Consiglio Comunale, convocata per giovedì 23 Gennaio.

Classe 1973, dirigente della Concessionaria Almauto di Jesi, era già risultata prima tra le non elette durante le amministrative del 2017, anno di riconferma per il sindaco Massimo Bacci e delle liste civiche a lui associate. Proveniente da una passata esperienza nel 2012 come coordinatrice del Popolo delle Libertà insieme a Piero Bologna, tra i volti nuovi del partito Jesiamo del 2017, la neo-consigliera Cercaci era risultata non solo la prima tra i non eletti, ma anche l’unica ad aver ottenuto oltre 100 preferenze.

A cura di Giovanna Borrelli