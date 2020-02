CHIARAVALLE – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri verso le ore 17.45 circa, a Chiaravalle in via San Benedetto, per un incendio di un capanno agricolo adiacente un’abitazione privata.

Le due squadre intervenute da Ancona con l’ausilio dell’autobotte hanno prontamente spento l’incendio evitando il propagarsi all’abitazione stessa e successivamente hanno messo in sicurezza la zona dell’intervento.