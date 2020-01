CHIARAVALLE – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18, a Chiaravalle, in via Grancetta per l’incendio di un capanno adibito al ricovero di mezzi agricoli e animali da cortile.

Sul posto due squadre provenienti da Jesi e Ancona con due autobotti in supporto per spegnere l’incendio.

Intervento ancora in corso.