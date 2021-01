Chiaravalle Domani, il sindaco incontra i cittadini ogni giovedì | Password Magazine

CHIARAVALLE – L’associazione Chiaravalle Domani fa sapere che proseguono incontri tra sindaco e cittadini il giovedì.

«Gli incontri promossi producono i primi risultati – si legge nella nota stampa -. Alcune richieste sono state già accolte e pertanto sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi – anche mediante il rifacimento totale del piano di calpestio – siti in via Sanzio (lato dx dir. centro) via Europa, via F.lli Cairoli (tratto tra via Pisacane e via Podesti)» .

Il Direttivo dell’Associazione Chiaravalle Domani, ricorda a quanti avessero il piacere o la necessità di

incontrare il sindaco e altri esponenti del Direttivo, che continuano gli incontri del giovedì alle 17,30, presso

la sede della stessa, in Via Abazia, 3.

«Questi incontri sono un’occasione in più per parlare con il primo cittadino – spiega il Direttivo – l’ascolto della gente è uno dei capisaldi del nostro modo di intendere la politica ed un’occasione per discutere di qualsiasi tema» .