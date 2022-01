CHIARAVALLE – I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi a Chiaravalle, in via Tommasi, per l’incendio di due autovetture. La squadra di Ancona intervenuta con due autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone ma a causa del calore emanato dalle fiamme si è riscontrato qualche danno alle persiane del condominio. Sul posto anche i Carabinieri di zona.