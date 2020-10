Chiaravalle, il sindaco ferma Halloween: «Vietati festeggiamenti» | Password Magazine

CHIARAVALLE – Chiaravalle, il sindaco ferma Halloween. Con un’ordinanza valida a partire da oggi e fino al 1 novembre 2020, il sindaco Damiano Costantini ha emesso il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale – non solo strade, piazze e parchi ma anche giardini privati – di «organizzare, preparare e o partecipare a qualsivoglia iniziativa o incontro finalizzato alla cd. Festa di Halloween». Vietati anche iniziative volte all’uso di «prodotti pirotecnici anche se di libera vendita» e «lanciare prodotti alimentari, come uova, farina, ecc. e schiuma»

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge. Seguono due raccomandazioni ai genitori dei minori: la prima è di «non acquistare e/o consegnare prodotti pirotecnici e di non consegnare alla propria prole prodotti alimentari come uova, farina e quant’altro da utilizzare in occasione della festa di Halloween»; la seconda è «di sensibilizzare i propri figli a festeggiare tale ricorrenza in ambito privato, impedendo ogni assembramento e raggruppamento di persone» .